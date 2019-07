A EDP Distribuição concluiu a remodelação das redes de baixa tensão e iluminação pública que servem o Parque Urbano do Rio Diz, na Guarda. De acordo com uma parceria celebrada com a autarquia local, os custos, na ordem dos 110 mil euros, foram suportados pelas duas entidades. Os trabalhos consistiram na abertura de valas, tubagens, reposição de pavimento, cabos e respetivas ligações, a instalação de 106 novas colunas e igual número de luminárias LED.