Covilhã: 80 metros de bolo marcaram início do “Natal com Arte”

Já é oficialmente tempo de Natal na “Cidade Neve”.

O programa para a época festiva denominado “Natal com Arte” arrancou esta tarde na Praça do Município da Covilhã, local onde foi distribuído um bolo de chocolate de mais de 80 metros pelas centenas de munícipes presentes, uma prática da autarquia que já se tornou habitual nesta altura do ano.

Segundo José Horta, da empresa de produtos de panificação Jopama – que coordenou a produção do bolo – foram utilizados 100 quilos de farinha, 100 quilos de pepitas de chocolate, 200 ovos, 16 quilos de margarina (não hidrogenada) e apenas três quilos de açúcar no bolo “Delícia de Chocolate com Neve de Açúcar”. Na produção estiveram envolvidas “quatro empresas locais e cerca de 14 profissionais do ramo” explica José Horta.

O momento antecedeu a chegada do Pai Natal, num antigo veículo dos bombeiros, que deu o mote para inaugurar a iluminação natalícia da cidade.

Até 6 de janeiro estão montados no Pelourinho o espaço “Bosque Encantado” e a “Casinha do Pai Natal”, além do “Reino de Natal” na Galeria António Lopes. No âmbito das festividades haverá concertos alusivos à quadra, a cargo da Associação Cultural da Beira Interior, do Conservatório de Música da Covilhã, da Banda da Covilhã, da Escola Profissional de Artes da Beira Interior, do Orfeão e da Academia Sénior. Será também levada a cabo a iniciativa solidária “Este Natal Adote uma Árvore”, em que será oferecida uma árvore autóctone a quem der um brinquedo para doar a uma instituição de apoio a crianças.