Conde da Guarda de visita à cidade

Pedro Lancastre esteve na Cidade Mais Alta durante o dia de ontem, para visitar e contactar entidades do distrito. O sexto Conde da Guarda esteve presente na Sessão Solene de abertura do ano académico do Instituto Politécnico da Guarda e foi recebido pelo Presidente da Câmara Municipal, Carlos Chaves Monteiro. Pedro Lancastre ficou ainda a conhecer a Sala dos Presidentes, no edifício da autarquia, acompanhado pela veradora Cecília Amaro.

O Conde da Guarda aproveitou também para fazer contactos e estabelecer relações com alguns comerciantes da região, com a finalidade de promover uma atividade de solidariedade na Guarda, na próxima Páscoa.

Saiba mais sobre Pedro Lancastre e quais as iniciativas que pretende desenvolver no distrito na próxima edição em papel de O INTERIOR, amanhã nas bancas.