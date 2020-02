Concentração “Lobos da Neve” regressa após paragem de seis anos

A XXVIª concentração invernal “Lobos da Neve” vai realizar-se este fim de semana, no parque de campismo da Ponte Pedrinha, no Tortosendo (Covilhã), após seis anos de interrupção.

«Queremos fazer desta concentração um marco para o futuro», afirmou Rui Santos, presidente do Moto Clube da Covilhã em declarações a O INTERIOR (ver página 2). O responsável explica que há uma grande expectativa em relação ao encontro motard, que irá marcar o reinício de atividade do Moto Clube. «Quisemos organizar uma coisa a sério, que nos permitisse recuperar o espírito das concentrações do passado», acrescenta o dirigente. A concentração representa um investimento de cerca de 30 mil euros. A organização espera milhares de pessoas num evento que contribuiu para a requalificação do parque de campismo (na imagem) da Ponte Pedrinha, que «estava devoluto».

Entre sexta-feira e domingo há concertos, espetáculos de “freestyle”, “bike show” e os habituais shows eróticos. Será ainda cumprida a tradição da “megafogueira”, que estará acesa durante os três dias do evento. No domingo terá lugar uma bênção em memória do padre José Fernando, mais conhecido por “padre motard”. No sábado de manhã realizar-se-á a “MotoGota Solidária”, uma campanha de recolha de sangue.

Fotos: Moto Clube da Covilhã – Lobos da Neve