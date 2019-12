Cidade da Covilhã escolhida para receber Manifesta 2020

A Covilhã será a “capital” nacional do desenvolvimento local ao acolher, em outubro de 2020, a Manifesta – Assembleia, Feira e Festa do Desenvolvimento Local.

Trata-se de uma organização da Associação Portuguesa de Desenvolvimento Local, Animar, da CooLabora (Covilhã), ADM Estrela (Guarda) e da Ecogerminar (Castelo Branco). A escolha da Covilhã foi tomada no fim-de-semana, numa assembleia-geral da Animar realizada na “cidade-neve”. A iniciativa terá como lema “Construir comunidades mais justas e sustentáveis” e quatro linhas orientadoras: território, igualdade, ecologia e democracia.