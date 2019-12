Centro de Exposições será no Parque Urbano do Rio Diz

O futuro Pavilhão Multiusos vai ser construído no atual “Iglódromo” do Pólis Guarda

O futuro Centro de Exposições Transfronteiriço da Guarda vai ser construído no Parque Urbano – vulgarmente conhecido por Polis – na área onde está instalado o “Iglódromo”.

Recorde-se que a edilidade terá apontado inicialmente a antiga fábrica adquirida pela autarquia em 2001 à Sociedade Têxtil Manuel Rodrigues Tavares para instalar aquele equipamento, porém – e por não terem sido efetuadas as escrituras daqueles terrenos – a Câmara da Guarda decidiu avançar para nova localização.

Ao que O INTERIOR apurou a autarquia já decidiu que o centro de exposições será erigido nos terrenos onde se encontra o equipamento de lazer e desporto, no meio do Parque Urbano do Rio Diz e, para avançar com a empreitada, irá hoje à tarde, em reunião extraordinária, a partir das 15h30, anunciar os procedimentos necessários à «desafetação do espaço de animação semi-coberto e zona envolvente».