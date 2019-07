Bombeiros da Guarda angariam alimentos para famílias carenciadas

Os Bombeiros Voluntários da Guarda anunciaram que vão realizar, nos dias 10, 11 e 12 de agosto, durante as comemorações do aniversário daquela Associação Humanitária, uma campanha de angariação de alimentos para distribuição por famílias carenciadas da sua área de atuação.

Segundo um comunicado do comandante Paulo Sequeira, a iniciativa surgiu de um grupo de bombeiros e foi «acolhida e aprovada pela direção e Comando» da corporação. «Assim, e porque na génese da nossa missão está a solidariedade que praticamos diariamente através de inúmeras missões de socorro, queremos reforçar ainda mais esta prática com esta vertente de responsabilidade social e ajuda ao próximo», refere o responsável.