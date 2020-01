Alunas do Conservatório da Covilhã admitidas na Joffrey Ballet School

Três alunas do Ensino Articulado de Dança do Conservatório de Música da Covilhã foram admitidas na Joffrey Ballet School, em Nova Iorque.

Irene Branco, Joana Monteiro e Maria Luísa Santos, orientadas pelas professoras Ana Seixas, Cristina Bellia e Margarida Carlos, prestaram provas em dezembro e vão participar no 2020 Summer Dance Intensives, que decorre no próximo verão. A Joffrey Ballet School é uma das mais prestigiadas escolas de dança do mundo. Para Carlos Salazar, diretor pedagógico do Conservatório, esta admissão é «um momento de muito orgulho e satisfação para toda a comunidade escolar». O Conservatório covilhanense é a única escola da região com ensino oficial de dança, reconhecida e apoiada pelo Ministério da Educação.