AAUBI lança projeto para apoiar idosos da região

Voluntariado jovem para combater o isolamento e exclusão social dos idosos. Esta é a proposta candidatada pela Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI) e que está a votos no Orçamento Participativo Jovem (OPJ).

A ideia é apoiar e sinalizar os idosos mais carenciados dos concelhos de Belmonte, Covilhã e Fundão através do projeto denominado “Knock-Knock”. Com esta iniciativa, a associação académica pretende «implementar um sistema de apoio» através do qual os indivíduos sinalizados receberiam «mensalmente, na sua habitação, um estudante voluntário, promovendo um convívio intergeracional, o combate ao isolamento e à exclusão social», de acordo com a AAUBI. O objetivo primordial prende-se com a identificação de «possíveis carências ao nível psicológico e sócio-afetivo» dos idosos para que seja possível «colmatar as suas necessidades, quer através da angariação de bens materiais ou acompanhamento a consultas de saúde programadas», assim como outras situações onde seja necessário prestar apoio aos idosos.

O presidente da AAUBI considera que é um projeto «bastante importante, principalmente nesta região do interior, onde existem várias localidades isoladas e a população – maioritariamente idosa – começa a não ter condições para se deslocar aos centros de saúde», explica Afonso Gomes. A ideia partiu do Departamento de Saúde e Ação Social da AAUBI já no ano passado. «Devido à sua complexidade foi impossível levar a ideia avante no primeiro ano, transitando assim no nosso plano de atividades para o mandato de 2019», adianta o dirigente estudantil. A proposta foi apresentada publicamente na Covilhã, em abril, onde a delegação regional da zona centro do Instituto Português do Desporto e da Juventude promoveu uma sessão de apresentação de ideias para este Orçamento Participativo.

O projeto “Knock-Knock” passou todas as fases e foi aprovado, tendo-lhe sido atribuída uma verba de 35 mil euros. O presidente da associação académica da UBI considera que este financiamento será «uma grande ajuda» para a concretização da iniciativa, mas ressalva que «os mandatos no associativismo estudantil duram um ano, o que torna muito complicado executar este tipo de projetos mais complexos». Apesar disso, o responsável salienta que, sendo o orçamento participativo uma iniciativa governamental, «aproveitámos para candidatar este projeto, que, se for um dos vencedores, irá dar um contributo importante à região e à sociedade, garantindo que seja mesmo o próprio Governo a implementá-lo». Após a fase de aprovação, decorrem agora as votações finais até 4 de agosto para eleger os projetos vencedores. «Espero que todos nos possamos unir em torno desta causa e votar em prol da região», apela Afonso Gomes.