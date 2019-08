Cardeal José Saraiva Martins é nome de avenida na Guarda

A Avenida Cardeal José Saraiva Martins foi inaugurada esta sexta-feira na antiga estrada do Rio Diz, na Guarda. A cerimónia contou com a presença do prelado, que disse sentir um «misto de sentimentos» com esta homenagem.

«O nome desta rua não encerra apenas uma biografia, nele estão também os valores profundos que recebi da minha família», disse D. Saraiva Martins, que agradeceu o «afeto e apreço» que a cidade sempre lhe deu.

Por sua vez, Carlos Chaves Monteiro, presidente do município, declarou que a atribuição do nome do prelado a uma avenida é «um reconhecimento pequeno perante a elevação dos atos do cardeal Saraiva Martins», que «nunca esqueceu as suas origens e a sua cidade».

Nascido nos Gagos do Jarmelo, no concelho da Guarda, há 87 anos, José Saraiva Martins é Cidadão de Honra da Guarda e prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos da Santa Sé. Está em Roma desde os 17 anos. Na cerimónia marcaram presença os bispos da Guarda, D. Manuel Felício; de Aveiro, D. António Moiteiro; de Viseu, D. António Luciano; e o Arcebispo Emérito de Évora, José Sanches Alves, bem como o embaixador de Portugal junto da Santa Sé, António de Almeida Lima. Sabia mais na próxima edição de O INTERIOR.