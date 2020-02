Orquestra Académica com 116 músicos, 11 deles da região

A Orquestra Académica Filarmónica Portuguesa selecionou 116 jovens músicos, onze dos quais oriundos da região, anunciou o município da Guarda, cidade onde está sediado o projeto.

Nos últimos meses foram realizadas audições em Lisboa, Porto, Guarda e Covilhã, tendo os responsáveis da orquestra decidido «permitir que mais candidatos possam usufruir desta oportunidade artística». Houve cerca de 400 candidaturas. Após esta seleção, a orquestra contará com 58 jovens na residência artística de abril e 80 na residência artística do verão. A Orquestra Académica Filarmónica Portuguesa surge de uma parceria com o município da Guarda e aposta num projeto de dimensão nacional e internacional cujo objetivo é a formação de jovens talentos. O projeto enquadra-se na candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura em 2027.