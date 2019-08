O artista urbano Rojo continua a fazer das suas.

Depois do mural “Fénix” no quartel dos bombeiros da Guarda, o artista foi até Vila Soeiro para participar no evento “Imaginários da Montanha” e o seu legado é uma águia-cobreira.

Uma obra para descobrir na aldeia também conhecida por “cabo do mundo”, no Vale do Mondego. (fotos João Mendes Rosa)