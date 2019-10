Voluntariado ambiental promovido este fim de semana em Fernão Joanes

O núcleo da Guarda da Fraternidade de Nuno álvares (FNA) – uma associação de escuteiros adultos que promove o voluntariado e a proteção da natureza – é este ano o anfititrião da atividade “Projeto Ambiental da Serra da Estrela”. A atividade ambiental nacional, que se realiza anualmente no Parque Natural da Serra da Estrela, será, este fim de semana, desenvolvida na zona de Fernão Joanes, onde decorrerá uma intervenção local ambiental, de reflorestação e proteção da natureza, que apela ao voluntariado da população.

A atividade tem início na sexta-feira pelas 21 horas, com o acolhimento dos participantes oriundos de outras regiões de Nossa Senhora do Soito em Fernão Joanes (onde irão pernoitar). No dia seguinte a saída para atividade de plantação está prevista para as 9 horas da manhã. Ao longo do dia haverá ainda atividades, percursos pedestres, convívios e uma visita ao Museu de Tecelagem dos Meios – “Cobertor de Papa”. Domingo a saída rumo à Guarda será às 8h45. Na sede de distrito haverá uma eucaristia, almoço convívio e uma cerimónia de entrega de insígnias escutistas.

A atividade prevê a participação de “fraternos” provenientes de todo o país.