Visitas a produtores encerram IXªs Jornadas de Enoturismo

A IXª edição das Jornadas de Enoturismo chega esta sexta-feira ao fim.

A manhã, que se iniciou com a discussão de temas como “O futuro no presente” e “A riqueza está no interior”, foi encerrada por Rodolfo Queirós, presidente da Comissão Vitivinícola da Beira Interior, que marcou o fim dos painéis de debate.

O responsável parabenizou todos os envolvidos na organização do evento que a Guarda acolheu e salientou que «abordámos temas que foram transversais» e «inaugurámos a nossa Rota dos Vinhos da Beira Interior, um marco que fica destas jornadas», afirmou.

Rodolfo Queirós valorizou também o “networking” desenvolvido no âmbito do evento e, de forma simbólica, passou o “testemunho” à representante da Comissão Vitivinícola Regional de Lisboa e Tejo – que será responsável pela organização da próxima edição.

Para esta tarde estão agendadas visitas técnicas à Adega Cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo, à Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo e à Adega Beyra, de Rui Roboredo Madeira, na Vermiosa, naquele concelho, que marcarão o término das jornadas.