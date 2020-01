Há vinhos da Beira Interior a bordo do navio-escola Sagres que, no domingo, iniciou a viagem de volta ao mundo no âmbito das comemorações do quinto centenário da circum-navegação de Fernão de Magalhães.

De acordo com a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), trata-se de vinhos do produtor Almeida Garrett Wines, que serão degustados nos diversos eventos oficiais e receções diplomáticas agendadas nos portos da rota seguida pelo navio. Há ainda «um lote de vinho Almeida Garrett Reserva 2015, que irá realizar a viagem completa, estagiando através dos vários oceanos e latitudes para ser disponibilizado ao mercado em 2021», adianta a CVRBI.