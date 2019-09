Três detidos com droga em Gouveia e Seia

A GNR deteve três pessoas, na segunda-feira, por tráfico de droga os concelhos de Gouveia e Seia.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, os suspeitos foram detidos por militares do posto de Seia e do Núcleo de Investigação Criminal de Gouveia, que realizaram ontem várias ações de fiscalização rodoviária com a finalidade da prevenção da criminalidade e deteção de armas e de produto estupefaciente.

Aos detidos, dois homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 18 e 39 anos, foram apreendidas 91 doses de haxixe, 61 doses de heroína, 13 doses de MDMA, duas doses de liamba, 47 doses de cocaína e quatro selos e meio de LSD. Os indivíduos vão ser presentes esta terça-feira nos tribunais de Seia e Gouveia.