Padaria Dias e Pastelaria Paris vencem V Concurso do Melhor Bolo-Rei do Fundão

A Padaria Dias e a Pastelaria Paris são as vencedoras do Vº Concurso do Melhor Bolo-Rei do Fundão, que decorreu no sábado.

A Padaria Dias venceu na categoria de “Bolo-Rei” e “Bolo-Rei Inovação”, enquanto a Pastelaria Paris ganhou na categoria de “Bolo Rainha”. O júri foi composto por três elementos, representando 60 por cento do total da votação, sendo que a votação do público representou os restantes 40 por cento, adianta o município em comunicado.

Os bolos-reis vencedores poderão ser provados no próximo fim-de-semana, no posto de turismo local. Veja os bolos vencedores: