Museu do Côa será sede da Rede Nacional de Arte Pré-Histórica

O Museu do Côa, em Vila Nova de Foz Côa, foi selecionado entre cerca de 30 entidades nacionais para acolher a sede da futura Rede Nacional de Arte Pré-Histórica.

Esta rede tem como objetivo «criar um organismo intermunicipal, verdadeiramente nacional, que esteja comprometido com um conjunto de objetivos comuns e que passam pela partilha de recursos humanos e patrimoniais, a partilha de conhecimentos ou a partilha de experiências, tendo em vista a criação de produtos turísticos integrados», adiantou Bruno Navarro, presidente da Fundação Côa Parque. A rede dedicada à arte pré-histórica será formalmente constituída no Museu do Côa a 9 de outubro, data em que se assinala o Dia Europeu da Arte Rupestre. A Rede Nacional de Arte Pré-Histórica envolve, além da Fundação Côa Parque, as Câmaras de Alijó, Alandroal, Arcos de Valdevez, Arganil, Arronches, Figueira de Castelo Rodrigo, Fundão, Mação, Macedo de Cavaleiros, Meda, Mirandela, Torre de Moncorvo, Montemor-o-Novo, Oliveira de Frades, Pinhel, Ponte da Barca, Reguengos de Monsaraz, Torre de Moncorvo, Valença do Minho, Vila Nova de Foz Côa e Vila Velha de Ródão. Integram também o projeto a Direção Regional de Cultura do Alentejo, as Faculdades de Letras das Universidades de Lisboa, Porto e Coimbra, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho e o Instituto Politécnico de Tomar.