MP acusa pastor de um crime de incêndio florestal em Ribamondego

Um pastor do concelho de Gouveia foi acusado pelo Ministério Público (MP) da Guarda de um crime de incêndio florestal por, em julho passado, ter ateado fogo em dois locais distintos da freguesia de Ribamondego, naquele município.

Segundo nota publicada no site da Procuradoria-Geral Distrital de Coimbra, o caso remonta a 26 de julho de 2019, numa altura em que o risco de incêndio era considerado muito elevado. «A fim de renovar os pastos, o arguido, munido de um isqueiro, ateou o fogo em dois locais distintos, dando origem a um incêndio que só veio a ser extinto no dia seguinte cerca das 15h20», lê-se no documento.

O MP acrescenta que, «em consequência, e apesar da intervenção pronta dos bombeiros, arderam 56,20 hectares de pinheiros e carvalhos, bem como foram destruídos 200 metros de cabos [de telecomunicações] e os respetivos postes telefónicos». O suspeito de 46 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) da Guarda e, após ser presente a tribunal, ficou em prisão preventiva.