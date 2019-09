Investigação e contactos de negócio no X Encontro Europeu da Castanha

A importância da investigação para o desenvolvimento da produção foi o grande destaque do Xº Encontro Europeu da Castanha. O evento decorreu nos concelhos de Trancoso e Penedono, de quinta-feira a sábado, e reuniu mais de 250 congressistas vindos de Espanha, França, Itália, Chile e Portugal.

José Ângelo Pinto, diretor da Associação Portuguesa da Castanha (RefCast), afirmou a O INTERIOR que a investigação é a chave para «criar valor» no produto, além de ser necessário «compreender o consumidor» e «perceber novas formas de melhorar a produção» de castanha. À margem do evento, o responsável salientou a relevância do conhecimento e informação para conseguir criar maior quota de mercado, mas também dos contactos profissionais que aqui se realizam. «Este encontro tem participantes de vários cantos da Europa, que vêm aqui para partilhar experiências e conhecimentos. Não falo apenas de conhecimento técnico, mas também de novos contactos interpessoais», acrescentou José Ângelo Pinto, para quem «os “powerpoints” são importantes, mas um “encontro” é mesmo um encontro».

Na sessão de abertura do evento, Amílcar Salvador, presidente da Câmara de Trancoso, salientou a importância da castanha para a região, que disse ser um produto que «faz parte da memória secular do nosso povo». O edil chamou a atenção para a importância do «trabalho em rede» e sublinhou que «o verdadeiro sucesso resulta de boas parcerias», como as que se concretizaram para organizar o encontro em Trancoso e Penedono. Na cerimónia participaram também Carlos Miguel, Secretário de Estado das Autarquias Locais, José Gomes Laranjo, representante da Eurocastanea – Rede Europeia da Castanha; e Carlos Esteves de Carvalho, edil de Penedono.

A iniciativa teve lugar no pavilhão multiusos e foi organizada pela Associação Portuguesa da Castanha (RefCast), em conjunto com os municípios anfitriões. De acordo com a RefCast, que está sedeada na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), estes municípios são dois dos maiores produtores nacionais de castanha DOP Soutos da Lapa e durante três dias reunirão nos seus territórios especialistas, técnicos, produtores, comercializadores e dirigentes associativos para debater os temas em destaque neste setor.

Este ano foram abordadas, entre outras temáticas, as podridões e pragas da castanha, «na sequência dos impactos da presença da vespa das galhas do castanheiro nos soutos europeus», de acordo com a organização.

Atualmente, o concelho de Trancoso conta com cerca de 900 produtores e integra a região demarcada com a denominação de origem protegida (DOP) Soutos da Lapa. É um dos cinco maiores produtores do país, gerando uma faturação que ronda os 4,5 milhões de euros, e desde 2013 é palco da Feira da Castanha e Paladares de Outono, que tem vindo a transformar-se num dos mais importantes certames dedicados a este fruto no distrito da Guarda. Já a parceria com a UTAD foi renovada até 2023 e vai resultar na implementação do “TRANCASNUT” e na criação de castanheiros in vitro.