Hotel Casa do Rio vence Prémio Nacional de Arquitetura em Madeira

O Hotel Rural da Casa do Rio, em Castelo Melhor (Vila Nova de Foz Côa), venceu o Prémio Nacional de Arquitetura em Madeira.

O projeto do arquiteto Francisco Vieira de Campos para a Quinta do Vallado foi considerado o melhor por um júri presidido por Nuno Martins Melo, vencedor da última edição do PNAM, em 2017, com “Os Passadiços do Paiva “. Havia oito obras finalistas das 17 selecionadas por todo o país e ilhas.

A unidade hoteleira tem apenas seis quartos, mas localiza-se estrategicamente entre as vinhas e o rio Douro, tendo sido construída totalmente em madeira e suspensa sob uma linha de água onde ainda existe um antigo pomar de laranjeiras.