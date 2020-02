Governo vai reunir em Castelo Branco a 21 de março

Castelo Branco foi a cidade escolhida para acolher a segunda reunião descentralizada do Conselho de Ministros, que terá lugar a 21 de março.

Esta segunda-feira, o primeiro-ministro António Costa anunciou que Bragança vai receber a primeira reunião do Governo fora de Lisboa, a 27 deste mês, que terá como tema a valorização do interior.

As florestas são a temática a abordar em Castelo Branco, cidade onde está sediada a Secretaria de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, titulada por João Paulo Catarino. Em abril o Governo rumará à Região Autónoma dos Açores.