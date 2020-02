Foz Côa: Amendoeiras em Flor arrancam hoje no Centro Cultural

O início oficial da Festa da Amendoeira em Flor, em Vila Nova de Foz Côa, será hoje à noite. Apesar de terem sido já realizadas algumas atividades alusivas ao tema, o certame propriamente dito arranca hoje às 21h30, no Centro Cultural, local onde a autarquia dará início às hostilidades com um espetáculo de stand-up comedy de Hugo Sousa.

Este sábado Matay e DJ João Amaral são os destaques da noite de espetáculos na Praça do Município, que antecedem um domingo preenchido com diversas atividades culturais, desportivas e de natureza.

Paulo Donas Botto, vice-presidente da autarquia fozcoense, revela que «as expetativas são bastantes altas» para o primeiro fim de semana do certame que já dá sinais de impacto na economia local do concelho. «Tivemos já que fechar inscrições para diversas atividades, devido ao grande número de interessados que se registou», disse o responsável, que fala «entre 2500 a 3000 participantes» inscritos nas várias atividades agendadas. «As unidades hoteleiras, de uma forma geral, estão também cheias para os dias da feira», acerscenta ainda Paulo Donas Botto.

No domingo o dia será repleto de atividades de natureza, que pretendem alargar o certame às valências do concelho. Às 9 da manhã o Clube Caça e Pesca de Almendra realiza o “Monatria em Flor 2020”, hora a que estão também previstos passeios pedestres, de cicloturismo e a “Rota das Amendoeiras”, em duas rodas. À tarde, após as “Tertúlias de Pão Tradicional e Incursões ao Museu da Telha” e o Freestyle motard – agendados para as 15 horas – haverá concertos na freguesia de Custódias e Santa Comba.

No calendário do evento destaque ainda para a “Noite de Fado Fozcoense”, dia 28 de fevereiro, e para o XXXIVº Festival de Folclore, com início às 14h30 do dia seguinte. Nesse sábado haverá também espaço para as atuações de Bárbara Bandeira e Wilson Honrado na Praça do Município. No dia 7 de março será a vez de Carolina Deslandes atuar na Praça Municipal de Foz Côa, realizando-se no dia seguinte o emblemático “Desfile Etnográfico”, a partir das 14h30. Nesse domingo – de encerramento do certame – terá também lugar o espetáculo de Rouxinol Faduncho, às 21h30, que será finalizado com o tradicional fogo de artifício.