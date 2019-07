Festival dedicado ao meio ambiente no fim de semana em Gouveia

A partir de sexta-feira, o município de Fornos de Algodres promove mais uma edição do “Fornos de Algodres Biodiversity Festival” na praia fluvial da ponte de Juncais, no rio Mondego.

O evento destina-se a promover a educação ambiental e é complementado com atividades artísticas e ações sobre a biodiversidade até domingo. O cartaz musical abre com a Banda Índice na primeira noite. Este ano a organização destaca uma série de conversas abertas, residências artísticas e workshops subordinados aos temas “III Land’Art Narciso do Mondego”, “A água que nos une”, “Um luxo de lixo” e “Urtiga, uma planta mágica, grande aliada dos solos e das plantas”. Ainda no sábado estão programadas duas caminhadas noturnas com início em Vila Ruiva e Fornos de Algodres e términus na ponte de Juncais, que antecedem o espetáculo “Sintonias Serranas” e a atuação do DJ Filipe Regalo. O festival termina no domingo com os concertos do “Avô Cantigas” e da banda Blue Gun.