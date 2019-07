Feira do Touro e do Cavalo no Soito até domingo

O Soito (Sabugal) recebe, entre esta sexta-feira e domingo, a II Feira do Touro e do Cavalo, numa organização da Junta de Freguesia local, do município do Sabugal e da Associação Hípica Amigos do Cavalo.

O evento é dedicado à atividade taurina e equestre e decorre na praça de touros do Soito. Estão programadas provas de saltos, mostra de poldros puro sangue lusitano, demonstração taurina com forcados e toureio a cavalo, equitação de trabalho e espetáculo hípico, encerro a cavalo e uma capeia.

A feira inclui ainda animação musical e uma exposição de atividades económicas associadas à temática e à promoção dos produtos endógenos locais.