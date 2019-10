Feira das Tecnologias para a Energia até domingo no Sabugal

O hidrogénio, a sustentabilidade energética e a energia solar vão estar em destaque na quarta edição da ENERTECH – Feira das Tecnologias para a Energia, que começa esta sexta-feira no Sabugal.

O certame decorre até domingo no pavilhão multiusos ExpoSabugal, na zona industrial da cidade raiana, onde mais de uma centena de expositores darão a conhecer novas oportunidades de investimento, partilharão experiências e divulgarão equipamentos e as tecnologias mais recentes nesta área. Segundo a organização, a cargo do município local, o objetivo da ENERTECH é «promover as energias renováveis como fonte sustentável de energia» e «fomentar a utilização das energias naturais como forma alternativa e sustentável». A feira tem como público-alvo consumidores finais, profissionais do setor, produtores energéticos, microprodutores de energia, instituições públicas, associações empresariais, empresários e gestores.

O programa inclui demonstrações de equipamentos, exposição de trabalhos de investigação, “workshops”, reuniões bilaterais, uma mostra de atividades económicas do concelho, gastronomia, momentos musicais, uma caminhada e ateliers de energia dirigidos aos mais novos. Haverá ainda a conferência “Energias do Futuro”, sobre as potencialidades da energia solar e do hidrogénio como fontes alternativas. O evento é organizada em parceria com a ADES – Associação Empresarial do Sabugal, a ENERAREA – Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior, os Institutos Politécnicos da Guarda e de Castelo Branco e a Universidade da Beira Interior.