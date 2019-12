Feira à Moda Antiga em Celorico da Beira

A Praça da República, em Celorico da Beira, acolhe no fim de semana a segunda edição da Feira à Moda Antiga, promovida pela Câmara Municipal.

Segundo a autarquia, a iniciativa pretende animar a vila nesta quadra natalícia e «proporcionar aos celoricenses e visitantes a oportunidade de adquirirem produtos hortícolas e agrícolas locais ou produtos caseiros» tradicionalmente consumidos nesta época. Durante o fim de semana, residentes e visitantes serão presenteados com encenações teatrais, visitas guiadas, “workshops” com artesãos a laborarem ao vivo e momentos musicais (cantares populares, cantares ao desafio e fado).