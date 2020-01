Uma corrida ilegal, que estava a decorrer no passado sábado no Parque Industrial do Tortosendo (Covilhã), foi interrompida pela GNR. De acordo com comunicado enviado pela autoridade a corrida, que «decorria sem qualquer licenciamento», foi controlada no âmbito de uma ação de fiscalização.

No total foram «intercetados 50 condutores, e levantados 12 autos de contraordenação», nomeadamente por transformação de veículos, razão pela qual foram ainda apreendidos quatro automóveis.