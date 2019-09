Concentração motard no fim de semana em Trancoso

A Xª Concentração Motards D’El Rey acontece este fim de semana em Trancoso.

A partir de sexta-feira, os amantes das duas rodas têm encontro marcado na “cidade de Bandarra”. A primeira noite será animada pelos Contraband e pelo DJ set da MotardFM e no sábado destacam-se, entre outras atividades, um passeio por Trancoso, uma sessão de “freestyle”, o concerto dos The Jack e um “show” de “striptease” para terminar a noite. A concentração termina no domingo após um almoço de confraternização.