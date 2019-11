CISE com Dia Aberto no sábado

Este sábado é Dia Aberto no CISE – Centro de Interpretação da Serra da Estrela, em Seia.

A partir das 10h30, há visitas guiadas às diferentes exposições patentes e que ajudam a conhecer a mais alta cadeia montanhosa do continente português. A jornada contempla também, às 15 horas, a entrega dos prémios do XVIº Concurso de Fotografia de Ambiente do CISE e, uma hora depois, uma palestra de Fernando Correia, docente do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro e especialista em Ilustração Científica e Comunicação Científica visual.