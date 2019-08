A praça-forte de Almeida recua no tempo este fim de semana com a recriação do cerco efetuado pelas tropas francesas de Massena, em 1810.

A ação culminou com a capitulação da vila, num acontecimento revivido anualmente com a participação de figurantes portugueses, espanhóis, franceses e ingleses.

Esta noite tem lugar o assalto à fortaleza e este domingo, a partir das 11 horas, será recriado o cerco.