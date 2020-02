O cortejo do “Carnaval do Mundo” decorreu esta tarde na Covilhã. Do Campo das Festas à Praça do Município desfilaram miúdos e graúdos vestidos a rigor. Índios, personagens infantis e até séries televisivas estiveram representadas por várias entidades locais que, com a ajuda do bom tempo, atraíram milhares de munícipes à folia carnavalesca.