Candidatura da Serra da Estrela a Geopark analisada este mês pela UNESCO

A Associação Geopark Estrela anunciou hoje, através de comunicado, que «vai estar presente na 4.ª Sessão do Conselho de Geoparks Mundiais da UNESCO, que se reúne entre 31 de agosto e 02 de setembro em Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark, na Indonésia».

De acordo com a referida nota, será nesta reunião que acontecerá a avaliação da candidatura da Serra da Estrela a Geopark Mundial da UNESCO «da qual sairá a decisão final sobre a sua aprovação, de um processo que se iniciou em 2017 com a entrega do Dossier de Candidatura à UNESCO», de acordo com Emanuel de Castro, coordenador executivo da Associação Geopark Estrela.

Posteriormente, a decisão terá ainda de ser ratificada pelo Conselho Executivo da UNESCO, sendo a partir desta altura que a Serra da Estrela passa a integrar a lista de Geoparks Mundiais da UNESCO, em caso de aprovação.