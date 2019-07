«Cada vez mais se valoriza a importância do público feminino no mercado do vinho»

«Vencer esta distinção de Melhor Vinho no Feminino 2018 com o Alpedrinha DOC Beira Interior Reserva Branco é um orgulho e um reconhecimento de qualidade», considera o presidente da Cooperativa do Fundão.

Para António Madalena, «cada vez mais se valoriza a importância do público feminino, em especial pela sua influência e sensibilidade no ato de compra», isto numa altura em que o consumo de vinhos brancos está a aumentar de «forma geral, com especial enfoque no público feminino». «São vinhos mais delicados, que oferecem sensações e aromas mais fáceis de identificar, com sabores mais frescos, e talvez seja essa a razão do aumento desta preferência», justifica o responsável. Segundo António Madalena, o Alpedrinha Branco é um vinho com «um determinado perfil, em que acompanhamos o desenvolvimento das castas, depois o estágio em madeira… Tudo se traduz depois num vinho que é cada vez mais bem recebido, em especial junto de um público que tem importância crescente neste mercado, o feminino».