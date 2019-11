Beiras e Serra da Estrela: Concurso desafia alunos a refletir sobre futuro da região

O Centro de Estudos Ibéricos (CEI) e a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) lançaram um concurso para levar os estudantes a refletir sobre o futuro da região.

Denominado “Fronteiras da Esperança: Minha Terra, Meu Futuro”, o desafio está a decorrer nas escolas do ensino básico e secundário, do ensino público, privado ou cooperativo da área da CIMBSE. Segundo o regulamento, a atividade pretende «estimular a reflexão dos jovens estudantes sobre os recursos e as dinâmicas territoriais e as perspetivas que se abrem» para o futuro coletivo das Beiras e Serra da Estrela. O concurso pretende também «suscitar a investigação e a reinterpretação das potencialidades e dos recursos do território para estimular o surgimento de novas propostas e perspetivas de desenvolvimento». Os temas a abordar são “Leituras e (re)interpretações do território: diagnósticos prospetivos”; “Escrita, literatura e território: trabalhos de expressão literária”; e “Arte e território: trabalhos de expressão artística”.

A iniciativa insere-se no Programa de Combate ao Abandono Escolar Beiras e Serra da Estrela e é financiada pelo programa Centro 2020. Há apoios e prémios para os trabalhos vencedores por cada tema e cada escalão, que darão origem a uma exposição coletiva e a uma publicação. As candidaturas decorrem até 28 de fevereiro de 2020 e o anúncio dos vencedores deverá ocorrer até 30 de abril.