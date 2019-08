Associação ANIMAL denuncia morte de touro numa capeia do Soito

Um touro morreu no sábado, no Soito (Sabugal), durante uma capeia arraiana noturna, denuncia a associação ANIMAL nas redes sociais.

Um vídeo divulgado nas redes sociais pela associação – que já não está disponível – mostra um touro a correr contra o forcão e a cair de imediato na arena após embater na estrutura de madeira. «Pelo segundo ano consecutivo (que tenhamos imagens, porque, seguramente, este tipo de tragédia não se limitou a estes dois anos) morre um touro no Soito, Sabugal. Espantem-se, falamos de uma atividade registada como Património Cultural Imaterial no Inventário Nacional do Instituto dos Museus e da Conservação», lê-se na publicação da associação.

A associação ANIMAL diz ter já apresentado queixa à Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) sobre o sucedido. A capa arraiana é uma tradição do Sabugal reconhecida como Património Cultura Imaterial de Interesse Municipal desde 2010, grau que lhe confere um regime de exceção.