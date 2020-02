Asestrela no fim de semana em Manteigas

A Associação Cultural dos Amigos da Serra da Estrela (ASE) organiza, entre sexta-feira e domingo, a atividade invernal Asestrela na zona do Covão d’Ametade.

A iniciativa comemorativa do 38º aniversário da associação inclui dormida em tendas, atividades de montanha, como caminhadas e escalada, bem como muito convívio entre os participantes, que são ainda desafiados a participar num concurso de fotografia. Sediada em Manteigas, a ASE é uma Organização Não-Governamental de Ambiente (ONGA), registada na lista oficial destas entidades, que «vive do voluntariado dos seus membros e amigos, cuja motivação comum é simplesmente a preservação da Serra da Estrela enquanto património nacional».