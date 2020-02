Ana Abrunhosa inaugura nova zona industrial de Trancoso

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, inaugura esta sexta-feira (15h30) a Área de Acolhimento Empresarial de Trancoso, cujo preço do metro quadrado é de dois euros.

A nova zona industrial fica no lugar do Crujeiro, junto à estrada municipal que liga Trancoso a Fiães, e ocupa 4,5 hectares. O projeto resulta de um investimento de 845 mil euros, comparticipados em 710 mil euros pelo Programa Operacional Regional do Centro – Centro 2020. Na altura, Ana Abrunhosa era presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. A fase de candidaturas para ocupar dez dos 15 lotes disponíveis está a decorrer até 15 de abril, podendo concorrer empresários das áreas da indústria, armazenagem e logística, bem como de comércio e serviços. Os espaços estão devidamente infraestruturados e têm áreas entre os 1.200 e 3.000 metros quadrados.

«Esta Área de Acolhimento Empresarial destina-se a captar investimentos que criem postos de trabalho. Queremos pequenas empresas e outras com alguma dimensão para tentar fixar as pessoas», disse Amílcar Salvador a O INTERIOR (ver edição de 30/01). Na altura, o presidente do município admitia ter «boas expetativas» para a ocupação destes primeiros lotes e recordou que «há mais de vinte anos» que não havia lotes industriais disponíveis em Trancoso. De acordo com o Regulamento para Atribuição de Lotes, os critérios de ponderação que vão graduar as candidaturas são, por esta ordem, a criação líquida de postos de trabalho, o volume do investimento e a atividade económica a instalar. A Área de Acolhimento Empresarial será gerida pela autarquia. A sua construção foi adjudicada em novembro de 2018 à empresa João Tomé Saraiva, da Guarda.