Almeida e Ciudad Rodrigo querem criar eurocidade

A criação da eurocidade Vilar Formoso/Fuentes de Oñoro/Almeida/Ciudad Rodrigo está a mobilizar os municípios e freguesias daquela zona da fronteira com vista ao desenvolvimento de projetos conjuntos.

António José Machado, presidente da Câmara de Almeida, adianta que o projeto foi incentivado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e permitirá concretizar iniciativas «de interesse regional». Segundo o autarca, a futura eurocidade também será uma forma de obter financiamento da União Europeia, de divulgar as potencialidades dos territórios transfronteiriços abrangidos e de os colocar «no mapa». «Trata-se de um desafio que cria iniciativas de trabalho conjunto, de partilha de intervenções, de ideias. É sempre importante conseguirmos arranjar estas plataformas de entendimento», acrescenta o edil almeidense. No final deste mês, os representantes das quatro autarquias dinamizadoras da iniciativa irão realizar uma reunião com outras autarquias espanholas existentes no território abrangido para que também sejam agregadas à criação da eurocidade Vilar Formoso/Fuentes de Oñoro/Almeida/Ciudad Rodrigo. O desenvolvimento deste projeto ganha importância numa altura em que os autarcas da fronteira temem os efeitos da futura ligação de Portugal e Espanha por autoestrada com a construção do troço final da A25, de ligação entre Vilar Formoso, Fuentes de Onõro e à autoestrada A62.