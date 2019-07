«A nossa imagem evoca a biodiversidade da Quinta do Cardo»

O Quinta do Cardo Biológico Reserva Síria Branco 2015 foi considerado o vinho com a Melhor Imagem no Feminino, um prémio que «confirma que a aposta da Agrocardo na atualização da imagem dos seus vinhos foi uma aposta ganha».

Quem o diz é Luís Leocádio, enólogo da Quinta do Cardo, que recorda que as mudanças nos rótulos começaram há quatro anos, quando a empresa iniciou a produção e agricultura biológica. ««Atualizamos a imagem, que é mais comunicativa, mais fresca e com mais cores do campo para evocar a biodiversidade da quinta», explica. O cardo e a formiga são dois elementos incontornáveis nos rótulos da Quinta do Cardo e servem para reforçar a mensagem de que os seus vinhos são biológicos. «Atualmente, a Quinta do Cardo só tem vinhos biológicos e aposta exclusivamente neste mercado da produção biológica», refere Luís Leocádio.