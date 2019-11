“BeijaFlor”, serviços e cafetaria reunidos no mesmo espaço

«É complicado definir o espaço, pois reúne vários conceitos». Esta é a descrição de Vítor Pedrosa, proprietário do “BeijaFlor”, para descrever a dinâmica do novo estabelecimento comercial da Guarda, e não podia ser mais adequada.

Aberto desde o início de setembro, na esquina da Rua Mouzinho de Albuquerque com a Rua Dr. Manuel de Arriaga, no largo do antigo Cine-Teatro, este é um espaço que, embora tenha a pastelaria e cafetaria na sua génese, oferece muitas valências aos seus clientes, pelo que se torna difícil de definir numa só palavra. «A ideia surgiu pelo facto de eu ter estado à frente de duas estações de abastecimento de combustíveis», adianta o proprietário natural da Figueira da Foz, que reside na Guarda desde 2009. «Nestes locais existem sempre as lojas de conveniência, que se tornam úteis para quem precisa de poupar tempo e quer evitar deslocar-se a diferentes locais», acrescenta Vítor Pedrosa.

A conveniência foi assim o motivo que esteve na origem deste espaço. A variedade de serviços que disponibiliza faz com que não possa ser descrito como um simples café de bairro, já que inclui produtos de pastelaria, cafetaria, gelataria, tabacaria e pequenos artigos práticos.

Além disso, no quente ambiente do “BeijaFlor” está também disponível uma grande seleção de jornais e revistas para venda, além de raspadinhas e de um balcão PagaAqui (que permite pagar faturas domésticas, impostos, portagens, bilhetes de autocarros da RedeExpressos e até bilhetes para eventos e espetáculos).

Há ainda uma pequena zona “lounge” especialmente concebida para proporcionar mais conforto a quem procura pôr as leituras em dia.

O “BeijaFlor” está aberto ao público entre as 7h30 e as 20 horas, em horário de Inverno. No Verão, o plano é fechar apenas à meia-noite. «É um espaço diferente e que está a ter muito boa receptividade por parte do público», garante o proprietário.