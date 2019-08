Paulo Carmona é o cabeça de lista da Iniciativa Liberal pela Guarda

O ex-presidente da Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis, Paulo Carmona, será o cabeça de lista do Iniciativa Liberal pela Guarda às Eleições Legislativas, de acordo com comunicado enviado pelo partido, que anunciou ainda que «irá apresentar listas em todos os círculos eleitorais».

Paulo Carmona afirma que aceitou este desafio «com a missão de defender maior liberdade para as pessoas, que passa por poderem escolher o médico, o hospital e a escola que prefiram, independentemente da sua situação social ou do lugar onde habitam», segundo a mesma nota.

Neto de agricultores da Guarda, Paulo Carmona é licenciado em Gestão pela Universidade Católica, empresário e gestor de empresas. Teve uma carreira internacional na área das matérias-primas agrícolas e petrolíferas, foi professor convidado em pós-graduações, e presidente da AIESEC Portugal e da Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis. É também vice-presidente do MEL – Movimento Europa e Liberdade, do think-tank Missão Crescimento, membro da direção da Ordem dos Economistas e presidente do Fórum dos Administradores de Empresas.