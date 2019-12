Covilhã: Vítor Pereira vai recandidatar-se à concelhia do PS

O atual Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, vai recandidatar-se à liderança da comissão política da concelhia do Partido Socialista da Covilhã. Segundo o responsável a recandidatura surge em resposta «ao apelo de camaradas do Partido Socialista». O ato eleitoral está marcado para janeiro do próximo ano e Vítor Pereira – em declarações prestadas à Rádio Cova da Beira – não exclui a hipótese de concorrer também à liderança da federação distrital do PS. Apesar de salientar a importância para a concelhia socialista de manter a liderança da autarquia covilhanense, Vítor Pereira não anunciou se pretende recandidatar-se às autárquicas de 2021.