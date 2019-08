“A montanha serenada” em Vila Soeiro

Alé & Olé Duo levam música de Câmara a aldeia do vale do Mondego

Na última noite do mês de julho (2019) Vila Soeiro (Guarda) acolheu o Concerto de Encerramento de Workshop de Música de Câmara, orientado por Alé & Olé Duo. E foi também a abertura dos Imaginários da Montanha que o Museu da Guarda e a Câmara da Guarda promovem durante o mês de agosto em Vila Soeiro, como “Aldeia D’Arte”.

Os professores do Conservatório da Guarda, Olena Sokolovska e Pedro Ospina, os componentes do Alé & Olé Duo, organizaram e dirigiram um wokshop que pretendeu «dar vida à mensagem da música» que envolveu onze jovens músicos da região e que concluiu da melhor forma naquela aldeia do vale do Mondego.

Foi uma noite intensa, da “montanha serenada”, no largo da aldeia, com dezenas de pessoas a poderem fruir de música de câmara interpretada pelos violinos de Olena Sokolovska, Gonçalo Adriano, Lara Sousa, Sebastião Miranda, pelas violas de Ana Margarida Lamelas e Eva Grancho, o violoncelo de Camila Santos, o contrabaixo de Roberto Antunes e as guitarras de Gonçalo Maia Caetano, Manuel Mesquita, José Pedro Mesquita e Tiago Cerqueira. A direção de orquestra foi de Pedro Ospina que também é o autor de algumas das obras interpretadas. Mas, por entre o silêncio e a tranquilidade de Vila Soeiro, ouviu-se também Vivaldi, Carlos Seixas, Beethoven ou Bach num concerto que concluiu com uma sublime fantasia amazónica “Yurupary” de Pedro Ospina. Hoje, quinta-feira, a “orquestra” leva a “montanha serenada” até à “Tituraria – Galeria de Exposições”, na Covilhã, a partir das 21h30, com entrada gratuita.