Frulact vendida a fundo de investimento

A francesa Ardian, dona da concessionária de autoestradas Ascendi, que gere a A25, comprou a portuguesa Frulact à família Miranda, não tendo sido revelado o valor da operação.

A Frulact, que tem uma unidade de produção no parque industrial do Tortosendo (Covilhã), é fabricante de ingredientes naturais criados a partir de frutas e plantas para a indústria alimentar e de bebidas. Em comunicado, o fundo de investimento francês refere que «irá apoiar a equipa de gestão da Frulact para acelerar o plano estratégico e consolidar a posição do grupo como um dos líderes globais na indústria alimentar, apoiando as atividades já em curso e fortalecendo as competências da Frulact em nichos e ingredientes adjacentes ao negócio». Segundo o “Expresso”, a empresa fundada em 1987, na Maia (Porto), pela família Miranda passa a ser dirigida por Duarte Faria. João Miranda, um dos fundadores, vai a ocupar o cargo de presidente não executivo. Atualmente, a Frulact emprega mais de 750 trabalhadores, opera em nove unidades industriais na Europa, África e América do Norte, vendendo os seus produtos em mais de 40 países, registando um volume de negócios perto dos 115 milhões de euros. A empresa conta com um vasto portefólio de produtos baseados em preparados de fruta e vegetais para laticínios, gelados, sobremesas, bebidas, aromatizantes e ingredientes alternativos à base de plantas.