A. Ezequiel investe 5 milhões em duas unidades na Guarda e Covilhã

A empresa de distribuição alimentar A. Ezequiel vai abrir duas novas unidades comerciais na Guarda e na Covilhã.

Os projetos representam um investimento de cerca de cinco milhões de euros e permitirão criar 25 novos postos de trabalho. A unidade da Guarda tem abertura prevista para setembro deste ano e a da Covilhã, localizada no parque industrial do Tortosendo, deverá abrir no primeiro trimestre do 2020, sob a designação comercial de Quiel Cash & Carry. Segundo o fundador da empresa, António Ezequiel, a estratégia de ter oferta global diversificada requer «um forte investimento a nível de infraestruturas para fazer face ao crescimento da atividade e responder às necessidades crescentes dos nossos clientes». Sediada no parque industrial do Tortosendo, a A. Ezequiel opera nos distritos de Castelo Branco, Portalegre, Guarda, Viseu, Coimbra, Aveiro e Leiria, onde tem 3.500 clientes.