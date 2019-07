Sp. Covilhã prepara nova época na Serra

Foto: Nelson Manteigas /SCC

O Sp. Covilhã vai defrontar o FC Porto B no arranque da IIª Liga, de acordo com o sorteio realizado na sexta-feira. A jornada inaugural do campeonato secundário está marcada para 11 de agosto e o primeiro jogo dos serranos será disputado no Santos Pinto.

Sete dias depois, os comandados de Ricardo Soares deslocam-se a Oliveira de Azeméis para jogar com a Oliveirense e no dia 25 recebem o recém-promovido do Campeonato de Portugal Vilafranquense. A 1 de setembro disputar-se-á o dérbi das Beiras, entre Académico de Viseu e Sp. Covilhã. Quinze dias depois, os serranos recebem o Leixões e a 22 de setembro jogam em Chaves, regressando ao Santos Pinto no dia 27 para defrontar o Cova da Piedade. Pelo meio, no dia 29, o Covilhã joga para a Taça de Portugal – cujo sorteio ainda não aconteceu. Estes são alguns dos jogos da primeira volta da competição. Na Taça da Liga, o sorteio da primeira fase colocou o Varzim, também da IIª Liga, no caminho do Sp. Covilhã. O jogo será a uma só mão e terá lugar no Santos Pinto, a 27 ou 28 de julho, sendo que o vencedor jogará em Famalicão, recém-promovido à Iª Liga, na segunda fase do troféu, a 4 ou 5 de agosto.

A equipa prossegue a sua preparação e vai estagiar na Serra da Estrela de 17 a 20 de julho, dia em que se apresentará aos sócios frente ao Paços de Ferreira, da Iª Liga e treinado por Filó, ex-técnico do Covilhã. O plantel vai ficar alojado na Pousada da Juventude, nas Penhas da Saúde, e treinará no Estádio Santos Pinto e no Complexo Desportivo da Covilhã, a cerca de 10 quilómetros do local do estágio. Entretanto, o clube assegurou o sexto reforço. Trata-se do guarda-redes Carlos Henriques, de 25 anos, que vem cedido pelo Portimonense e na última época foi emprestado ao Paços de Ferreira. É o terceiro guardião dos serranos, que já contam com Igor Araújo e Bruno Bolas. No sábado, no seu primeiro jogo treino, o Sp. Covilhã derrotou uma seleção distrital de Castelo Branco por 4-0.