Sp. Covilhã empata Farense

O Sp. Covilhã foi empatar sem golos ao terreno do Farense, líder da IIª Liga, e não perde desde a chegada de Daúto Faquirá ao comando técnico, tendo somado no domingo o quarto jogo consecutivo a pontuar.

O jogo da 17ª e última jornada da primeira volta foi equilibrado, mas sem grandes jogadas de interesse com as equipas a não quererem arriscar muito e a preservarem o nulo. Os minutos iniciais foram repartidos e pouco depois foi o Covilhã a assumir maiores despesas no controlo da partida. Os serranos criaram duas boas ocasiões já no final da primeira parte, primeiro por Mica aos 34’ e volvidos quatro minutos por Kukula, ambas defendidas por Hugo Marques com grande classe. Já para os locais registo de um cabeceamento perigoso de Matheus Silva aos 40’.

O arranque da segunda parte mostrou duas equipas inoperantes do ponto de vista ofensivo, aparentemente satisfeitas com o resultado, um cenário que as várias substituições operadas não vieram modificar. Os algarvios surgiram mais ofensivos e dominadores e foi do Farense o primeiro remate da etapa complementar, que só surgiu aos 72’. Mas, nos minutos finais, o líder do campeonato intensificou a pressão e criou os melhores lances pelo isolado Fábio Nunes aos 78’ e por André Vieira aos 83’, que o guardião serrano Carlos Henriques travou. O resultado isolou o Farense no topo da IIª Liga, em virtude da inesperada derrota do Nacional na Cova da Piedade, enquanto o Sp. Covilhã desceu um lugar para a quarta posição com 28 pontos, menos um que o Mafra, terceiro classificado.

No próximo domingo, os comandados de Daúto Faquirá joga no Porto com a equipa B dos “dragões” no arranque da segunda volta.