Sp. Covilhã e Figueirense eliminados da Taça de Portugal

Foi madrasta para as equipas da região a segunda eliminatória da Taça de Portugal.

A surpresa da tarde aconteceu em Lourosa, onde o Lusitânia local, do Campeonato de Portugal, afastou o Sp. Covilhã, da IIª Liga, ao vencer por 4-2 no prolongamento.

Destino idêntico teve o Figueirense, que perdeu em Loulé com o Louletano no desempate por grandes penalidades após a igualdade a uma bola registada no final do tempo regulamentar. Os algarvios marcaram quatro penáltis contra dois da formação do distrito da Guarda.