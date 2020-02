Mêda, Soito, Aguiar da Beira e Vilanovenses nas meias finais da Taça de Honra

Estão encontrados os semifinalistas da Taça de Honra da AF Guarda. No domingo, Soito, Sp. Mêda, Aguiar da Beira e Vilanovenses carimbaram o “passaporte” para a penúltima eliminatória do troféu da associação guardense.

A surpresa da tarde aconteceu no Municipal do Farvão, onde o favorito Gouveia foi afastado pelo Soito na marcação de grandes penalidades. O jogo terminou com uma igualdade a duas bolas no marcador, pelo que foi necessário recorrer aos penáltis para encontrar o vencedor. A sorte esteve do lado da equipa raiana que marcou três contra apenas um dos serranos e apurou-se para as meias finais. Os restantes encontros confirmaram o triunfo das formações mais fortes, tendo o Sp. Mêda, líder do campeonato, cilindrado em casa o Sp. Vilar Formoso por 7-1. Já em Vila Franca das Naves o Aguiar da Beira impôs-se com alguma legitimidade e venceu por 3-1 a equipa local. Por último, o Nespereira, único sobrevivente da IIª Divisão na prova, não teve argumentos para ganhar na receção ao vizinho Vilanovenses, que venceu 2-0.

Os jogos das meias finais estão agendados para 11 de abril e vão opor o Vilanovenses ao Sp. Mêda e o Aguiar da Beira ao Soito. A final da Taça de Honra está agendada para o Municipal da Guarda a 16 de maio.

Campeonato distrital regressa no domingo

Jogada a Taça de Honra, o Distrital da Iª Divisão regressa este domingo com a 17ª jornada que inclui encontros decisivos para o topo da tabela.

É o caso do Gouveia-Vila Cortês, entre o segundo e o quinto classificado. A equipa do concelho da Guarda tem menos um jogo e está galvanizada após infligir a primeira derrota ao líder do campeonato na jornada anterior. De resto, também o Sp. Mêda tem a tarefa complicada na recção ao Trancoso, quarto classificado, que continua na corrida pelo primeiro lugar. Nos restantes jogos, o Manteigas, terceiro, recebe o Estrela de Almeida, último, e o Foz Côa joga em casa com o Soito. Celoricense-Aguiar da Beira, Vilar Formoso-Vilanovenses e Vila Franca-Fornos completam a jornada.

Na IIª Divisão, houve mudança de líder na jornada anterior na sequência da vitória do Pinhelenses em Freixo de Numão. Este domingo, o novo comandante tem a possibilidade de confirmar o primeiro lugar na receção ao Paços da Serra. Da nona jornada constam ainda as partidas Sp. Sabugal-Guarda e Nespereira-Freixo de Numão, folgando o Casal de Cinza.